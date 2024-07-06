جامعة حلوان تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج تأهيل المعلمين بـ"التكنولوجيا والتعليم"

شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان حفل تخرج الدفعة الرابعة من برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.

وعقدت فعاليات الحفل تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، وإشراف الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومنسق برنامج تأهيل المعلمين، الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور محمد جوده المدرس بقسم تكنولوجيا الالكترونيات بالكلية والأستاذ ياسر السيد أمين الكلية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بالحاضرين وشدد على أهمية التعليم الفني والتقني والمهاري والتكنولوجي، مشيراً إلى النقص الحاد في هذه المجالات.

وأكد أن 95% من التعليم يعتمد على المهارة، مستشهداً بقدماء المصريين الذين أسسوا حضارتهم على العمال المهرة.

وأوضح الدكتور قنديل حاجة الدولة الملحة إلى معلمين أكفاء لبناء شخصيات الطلاب، مستذكراً المقولة الشهيرة "كاد المعلم أن يكون رسولاً".

وشدد على أن الطالب أمانة في أيدي المعلمين، داعياً إياهم لتوصيل العلم بأمانة وإخلاص.

كما حث رئيس الجامعة الأساتذة على احترام العلم والسعي الدائم للاستزادة منه، وتشجيع الطلاب على حب التعلم، ودعا كل فرد للاجتهاد وبذل أقصى جهده لتحقيق النجاح، مؤكداً على دور المعلم في تشكيل الوعي ومحو الأمية واكتساب المعرفة وتنشئة مواطنين يحافظون على وطنهم.

واختتم الدكتور قنديل كلمته بالتأكيد على ضرورة عقد لقاء سنوي مع الخريجين لمتابعة أدائهم ومسيرتهم المهنية.

وأكد الدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، على الأهمية البالغة لبرنامج تأهيل المعلمين، مشيراً إلى أنه يستهدف تطوير قدرات المعلمين العمليين الممارسين للمهنة، وأوضح أن البرنامج يهدف إلى منح هؤلاء المعلمين التأهيل اللازم لتحسين أدائهم في تدريس المواد الفنية، إضافة إلى صقل مهاراتهم لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد في مجال التعليم.

وأشار الدكتور لطفي إلى السمعة الطيبة التي اكتسبتها الكلية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هذه الشهرة جاءت نتيجة للجهود المبذولة في التواجد الفعال عبر المنصات الرقمية للكلية، وأضاف أن هذه الجهود ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الكلية وجذب اهتمام الراغبين في تطوير مهاراتهم التعليمية.

وتوجه كل من الدكتور وائل إبراهيم والدكتور محمد جوده بكلمات شكر وتقدير للخريجين تدفعهم للتقدم للأمام

كما ألقت كل من الطالبة زينب اللقاني ، والطالبة نجلاء فتحي من خريجي البرنامج كلمات شكر وتقدير لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والمنظمين للحفل وموظفي الكلية .