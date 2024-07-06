اجتماعات وبروتوكولات تعاون.. حصاد جامعة حلوان الأسبوعي

قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خالص التهاني والتبريكات إلى الدكتور أحمد هنو، بمناسبة تعيينه وزيرًا للثقافة في التشكيل الوزاري الجديد معربا أن هذا المنصب يأتي تتويجا لجهود الدكتور احمد هنو وتميزه، فهو نموذج مشرف لتميزه العلمي والأكاديمي والعملي، وإسهاماته الملموسة في مجال الثقافة والفنون، والتي أهلته لتولي هذا المنصب المهم، متمنيًا له مزيداً من التفوق والتقدم.

كما تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بخالص التهاني والتبريكات إلى الدكتور أشرف صبحي بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيه واستمراره في منصبه وزيرًا للشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديد، وهذا يعكس التقدير الكبير للجهود المبذولة من قبل الدكتور صبحي في خدمة قطاعي الشباب والرياضة في مصر خلال الفترة السابقة.

وتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بخالص التهاني للدكتور محمد أيمن عاشور بمناسبة تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيادته وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد للوزير في مواصلة مسيرة تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي.

كما تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بخالص التهاني للوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، حيث ناقش عدة قضايا هامة تتعلق بتطوير العملية التعليمية والإدارية بالجامعة، معلنا أن العام الدراسي 2024/2025 سيركز على شعار "جودة التعليم في جامعة حلوان".

ووقعت جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات ويسهم البروتوكول فى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين الجانبين في مجالات تخصص الجهتين والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية.

هذا وأعلنت جامعة حلوان عن إطلاق الموسم الثاني من مسابقة تصميم الشخصية الكرتونية "مصر الابتكارية" لعام 2024، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/2024. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتطوير ودعم صناعة محتوى الطفل من خلال الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في مصر.

وفى إطار مبادرة "هنسوقلك" لتسويق مشاريع التخرج والابتكارات العلمية للطلاب، التي أطلقتها أسرة "طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان، طلاب قسم ميكا تروينكس يبتكرون روبوت زراعي مبنى على إنترنت الأشياء.

كما نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان زيارة ميدانية لشركة بترول بلاعيم (بتروبل) في بورسعيد، بمشاركة طلاب من كليات الهندسة بحلوان والمطرية وكلية العلوم.

وقد أعلنت كلية الصيدلة بجامعة حلوان عن تنظيم معسكرها العلمي السنوي للأطفال للعام الثاني على التوالي، ويستهدف المعسكر الأطفال من سن 11 إلى 16 عامًا، ويمتد لمدة أسبوع كامل من 14 إلى 18 يوليو.

وأعلن نادي جامعة حلوان عن افتتاح أكاديمية للريشة الطائرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النادي لتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة وتنمية المواهب الشابة، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتشجيع ممارسة الرياضة بين مختلف الفئات العمرية.

كما أعلن نادي جامعة حلوان عن افتتاح أكاديمية لألعاب القوى، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس مجلس إدارة النادي، وتهدف الأكاديمية إلى تأهيل وتأسيس الأطفال والشباب في مجال اللياقة البدنية وألعاب القوى.



وفى إطار مشروعات التخرج ناقش طلاب شعبة الصحافة بقسم الإعلام في جامعة حلوان مشاريع تخرجهم من خلال ثلاث مجلات: "ثلث العالم"، "+18"، و"الحصالة"، وتألفت لجنة تقييم مشروعات شعبة الصحافة من شخصيات بارزة في مجال الإعلام، وتميزت المشروعات الطلابية في العديد من الجوانب الفنية.



كما ناقش طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلان بقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة حلوان مشروعات تخرجهم، وتألفت لجنة تقييم المشروعات من خبراء بارزين في مجال الإعلان والعلاقات العامة.

وناقش أيضا طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان مشروعات تخرجهم، ضم هذا العام اربعة مشروعات .

وتقدم الجامعة دليل لطلاب الثانوية العامة للتعرف على كلياتها، من خلال سلسلة من الأخبار المنشورة.

حيث تتميز كلية الطب جامعة حلوان فى التعليم الطبى والبحث العلمي والخدمة المجتمعية على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى، ولها رسالة في إعداد طبيب متميز مؤهل علميا ومهنيا وأخلاقيا من خلال برامج متميزة في التعليم الطبي والدراسات العليا والبحوث العلمية التطبيقية.

وتتلخص رؤية كلية التربية الموسيقية في سعيها إلى الريادة في مجال التربية والعلوم الموسيقية المتخصصة لتحقيق الجودة، والتميز محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.



ويهدف فن الموسيقى إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحسين الوضع التنافسي للكلية، بجانب تدعيم علاقات الشراكة مع الهيئات المعنية بالموسيقى والتربية الموسيقية، محلياً وإقليمياً ودولياً لخدمة قضايا الموسيقى والتربية الموسيقية، وبالإضافة إلى تقديم خريج قادر على المزج بين الأداء العملي المتميز المطلوب في سوق العمل ومواكبة المستجدات الحديثة والتطور التكنولوجي.

كما تلعب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان دوراً محورياً في دعم المجالات الاجتماعية بمصر، وتتمثل رؤية الكلية في أن تكون رائدة وذات تصنيف مُتقدم اقليمياً في إعداد اخصائيين اجتماعيين قادرين على المُنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً مُحققين لمجتمع المعرفة.

وتضم كلية الهندسة بحلوان العديد من الأقسام العلمية وهم خمسة أقسام علمية يتم من خلالها تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية المتميزة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية التي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ويعد برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان هو أحد البرامج المميزة بكلية الهندسة بحلوان والذى يستهدف إعداد مهندسين مؤهلين للمساهمة الفعالة فى إحداث تقدم في مجال هندسة القوى والوقاية الكهربائية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي فى هذا المجال.

كما يعد برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات هو احد البرامج الفريدة والمتميزة بكلية الهندسة بحلوان والذى يهدف إلى إعداد خريجين مزودين بالمعارف والخبرات العلمية والعملية التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم السريع في مجال نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتميز كلية هندسة المطرية برؤية طموحة تهدف إلى التميز والريادة إقليميًا في مجال التعليم الهندسي والبحث العلمي لخدمة المجتمع، وتسعى رسالتها إلى تحقيق منظومة تعليمية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، مع التركيز على تفعيل معايير الجودة التعليمية والمؤسسية.

هذا ويهدف برنامج ماجستير إدارة النقل الجوي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للانخراط بنجاح في سوق العمل الإداري الخاص بالطيران محلياً وإقليمياً ودوليا.