السلع السياحية: شريف فتحي شخصية قيادية طموحة وله خبرات طويلة في السفر والسياحة

أعرب علي غنيم، رئيس مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، عن تفاؤله بشأن مستقبل قطاع السياحة والسفر في مصر، عقب اختيار شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، لما يمتلكه الوزير من خبرات في مجال السياحة والطيران والتسويق، فضلا عن تمتعه بشخصية إدارية قوية وقادرة على إحداث تغيير في بوصلة السياحة بالمنطقة العربية.

وقال غنيم، في بيان له، إن القطاع السياحي يشهد مرحلة جديدة من التحول نحو مستقبل مشرق، بعد انتخاب مجالس إدارات للغرف السياحية المتخصصة، والاتحاد العام للغرف السياحية، وجميعها كوادر ذات خبرات كبيرة من داخل القطاع مطعمة بمجموعة من الشباب الطموح، وذلك بالتزامن مع اختيار شريف فتحي وزيرا وهو صاحب السيرة القوية في مجالات السياحة والسفر، والذي يمتلك خطط وأفكار تحدث نقلة في الشريان الاقتصادي الهام بمصر.

وتقدم غنيم، ممثلا عن قطاع محال السلع والعاديات السياحية بمصر، وبصفته عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لثقته في الوزير شريف فتحي، معربا عن أمله في تحقيق أهداف الدولة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، لما فيه الخير للاقتصاد الوطني.

وأكد أن المجلس يتطلع للقاء وزير السياحة والآثار، لعرض خطته المستقبلية للقطاع، وكذا بحث آلية دعم أصحاب البازارات والصناعات الحرفية للسلع والعاديات السياحية، بما يعيد لمصر ريادتها في هذا المجال، الذي يعد أحد عناصر الجذب السياحي، وجلب العملة الصعبة للبلاد، فضلا عن الاهتمام بالأيدي العاملة ومنح فرص أكبر لتشغيل شباب الحرفيين والصناع المهرة القادرين على توصيل رسائل للعالم عن مصر عبر السلع التذكارية التي تروي تفاصيل الحضارة المصرية العظيمة، وتاريخ البلاد، وهويتها.