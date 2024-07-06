الإعدام شنقا لــ9 متهمين بخلية العجوزة

قضت محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بـ الإعدام شنقا لـ 9 متهمين، والمؤبد لـ 3 آخرين والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 10

كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات واشراكهم في دورات إعادة تأهيل وادراج المتهمين والكيان التابعين له علي قوائم الإرهاب، و ذلك فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة".



يُذكر انه قد أمرت النيابه من قبل ، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

