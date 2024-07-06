حالة حزن تسيطر على أهالي أبشان بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت| صور

سيطر الحزن على أهالي قرية أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مع أداء الآلاف من أهالي القرية صلاة الجنازة على جثمان ابنهم اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت، وذلك في مسجد المغفرة بالقرية.

وكان اللاعب أحمد رفعت، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة مساء أمس، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس، حيث بذل الأطباء جهودًا لإنقاذه، إلا أن محاولات إنعاش قلبه فشلت، ليُعلن وفاته اليوم عن عمر يناهز 31 عامًا.

وتوافد أهالي محافظة كفر الشيخ علي قرية أبشان، للمشاركة في صلاة الجنازة على جثمان الراحل، وسط حالة من الحزن والأسى العميق لفقدان أحد أبناء القرية.

مسيرة اللاعب أحمد رفعت الكروية

يذكر أن اللاعب أحمد رفعت، بدأ مسيرته الكروية مع نادي المصري، قبل أن ينتقل إلى صفوف إنبي ثم الوحدة الإماراتي والزمالك والاتحاد السكندري، ليُستقر به الحال أخيرًا في نادي مودرن سبورت.

وخلال مسيرته، شارك "أحمد" مع منتخب مصر الأول في بطولة أمم إفريقيا 2021، كما كان أحد أعضاء منتخب مصر الأولمبي الذي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأعرب العديد من نجوم الكرة المصرية عن حزنهم الشديد لرحيل أحمد رفعت، واصفين إياه باللاعب الموهوب والأخلاق العالية، وكتب محمود كهربا على حسابه الشخصي على موقع تويتر: وداعًا أخي وصديقي أحمد رفعت.. الله يرحمك ويغفر لك، وقال حازم إمام: رحل عنا اليوم إنسان رائع وصديق عزيز وزميل مميز.. الله يرحمك يا أحمد.

وأرسل نادي مودرن سبورت، في بيان رسمي، خالص التعازي إلى أسرة اللاعب الراحل، وجماهير النادي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.