جامعة المنوفية تتقدم على المستوي العالمي في التصنيف الهولندي لايدن 2024

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن تقدم الجامعة في التصنيف الهولندى لايدن لعام 2024 علي المستوي العالمي والإفريقي CWTS Leiden Ranking 2024 حيث تم إدراج 15 جامعة مصرية ضمن 1506 جامعة حول العالم شملهم التصنيف الهولندي هذا العام، حيث جاءت جامعة المنوفية في المرتبة التاسعة على مستوى الجامعات المصرية .

واعرب الدكتور أحمد القاصد عن سعادته بتحقيق الجامعة تقدما جديدا في التصنيفات الدولية مؤكدا علي حرص الجامعة علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. مؤكدا علي حرص الجامعة علي تحفيز الباحثين بكافة الدرجات العلمية ، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري .

وأضاف القاصد أن الجامعة تحرص علي توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعي المستمر للوصول إلى مستوى أفضل علي مستوي الجامعات العالمية، لافتا إلي أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان تصنيف (ليدن CWTS Leiden ) يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات Web of Science ، والتي تصدرها دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و 10%، و 50% من قائمة المجلات العالمية، مضيفًا أن التصنيف يستخدم مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات العلمية .