الثانوية العامة 2024 | طلاب الفيوم: امتحان الجغرافيا جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط

سادت حالة من عدم الرضا على وجوة طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، للشعبة الأدبية، عقب خروجهم من امتحان مادة الجغرافيا .

وتباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، في امتحان مادة الجغرافيا، والتي أختلفت ردود فعل الطلاب عن مستوى الامتحان بين سهل ومتوسط وفوق مستوى الطالب المتوسط .

بينما أكد العديد من طلاب الشعبة الأدبية على وجود بعض التركات التي كانت تحتاج إلى وقت أطول بجانب ان الامتحان جاء طويلا لمادة الجغرافيا وأن الوقت كان غير كافيا لحل جميع الأسئلة بسهولة وأريحيه .

وكانت لجان مدارس، محافظة الفيوم، شهدت إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع استقبال طلاب الثانوية العامة عقب عودتهم من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث إدى طلاب الشعبة العلمية اليوم السبت، امتحان الكيمياء والجغرافيا .

وشهدت المدراس إجراءات مشددة لمنع الغش والتنبيه على الطلاب بعدم دخول اللجان بالموبايل وتفتيش بالعصا الإليكترونية، فضلا عن إجراءات امنية مشددة والتأكيد على الطلاب بعدم التجمع على البوابات وسرعة الدخول للجان



