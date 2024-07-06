ختام البرنامج التدريبى لمعلمي التعليم الفني بالمنيا

شهد حمدي مصطفى وكيل وزاره التربية والتعليم بالمنيا اليوم السبت ختام البرنامج التدريبى لمعلمي التعليم الفني والذى يتم تنفيذه في اطار التعاون المشترك بين الاداره المركزيه لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني (TVETA) ومشروع قوى عامله مصر (Work Force Egypt)الممول من الوكالة الأمريكية للتنميه الدولية (USAID)

حيث نفذ التعليم الفني بالمنيا حزمه من ورش العمل لبناء قدرات اعضاء وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بجميع محافظات نطاق عمل المشروع لمحافظات المنيا و بني سويف و الفيوم ، بدعم و رعاية مشروع قوي عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

جاء ذلك بحضور احمد فاروق مدير عام التعليم الفنى .احمد حسني مدير المكتب الميداني بمحافظة المنيا جيهان يعقوب مسؤول قوى عاملة مصر.عبد الهادي سمير مدرب التوظيف دعمرو مكي مسئول ميداني مشروع قوي عاملة مصر محافظة بني سويف محمود حمد مسئول ميداني محافظة الفيوم .د/مها ممدوح مسئول تدريب التعليم الفني بمحافظة المنيا

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