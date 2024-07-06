ads
السبت 06 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام البرنامج التدريبى لمعلمي التعليم الفني بالمنيا

البرنامج التدريبى
البرنامج التدريبى لمعلمي التعليم الفني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد حمدي مصطفى وكيل وزاره التربية والتعليم بالمنيا اليوم السبت ختام البرنامج التدريبى لمعلمي التعليم الفني والذى يتم تنفيذه في اطار التعاون المشترك بين الاداره المركزيه لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني (TVETA) ومشروع قوى عامله مصر (Work Force Egypt)الممول من الوكالة الأمريكية للتنميه الدولية (USAID) 

حيث نفذ التعليم الفني بالمنيا حزمه من ورش العمل لبناء قدرات اعضاء وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بجميع محافظات نطاق عمل المشروع لمحافظات المنيا و بني سويف و الفيوم ، بدعم و رعاية مشروع قوي عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

جاء ذلك بحضور  احمد فاروق مدير عام التعليم الفنى .احمد حسني مدير المكتب الميداني بمحافظة المنيا جيهان يعقوب مسؤول قوى عاملة مصر.عبد الهادي سمير مدرب التوظيف دعمرو مكي مسئول ميداني مشروع قوي عاملة مصر محافظة بني سويف  محمود حمد مسئول ميداني محافظة الفيوم .د/مها ممدوح مسئول تدريب التعليم الفني بمحافظة المنيا

449723143_795614389403364_5137301545400978709_n
449723143_795614389403364_5137301545400978709_n
449728547_795614939403309_6547704538998690902_n
449728547_795614939403309_6547704538998690902_n
حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا محافظة المنيا مشروع قوى عاملة وزارة التربية والتعليم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID