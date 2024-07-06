ختام فعاليات الأسبوع الثاني من أولمبياد الشركات الناشئة بجامعة قناة السويس

اختتم فاعليات الأسبوع الثاني من المعسكر التدريبي الثاني لمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بجامعة قناة السويس.

بإشراف عام الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن جلسات الأسبوع الثاني تناولت موضوعات حيوية مثل تقنيات التسويق وأساسيات التمويل وعروض المبيعات المعززة، وآليات بناء فرق العمل.

وأفاد "محمد سعد" أن رؤى المدربين والتدريبات العملية أعطت دفعه كبيرة للطلاب في خوض مجالات جديدة، كما قدمت لهم خطوات البدء في إعداد شركات ناشئة قادرة على المنافسة.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعسكر التدريبي تناول موضوعات وثيقة الإتصال بأسواق الأعمال ومنها الاستراتيجيات العملية للتسويق وإدارة الشئون المالية وصياغة عرض مقنع وبناء فريق عمل قوي وكيفية اختيار العاملين بالشركة، بالإضافة إلى كيفية اقناع المستثمرين للاستثمار بشركاتهم ومهارات العرض والبيع.

وعن ردود فعل الطلاب ومدى استجابتهم للمعسكر التدريبي - أشارت الدكتورة أفنان بركات، مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة قناة السويس إلى أنها جاءت إيجابية بشكل كبير حيث شعر الطلاب بمزيد من الثقة والاستعداد لمواجهة تحديات ريادة الأعمال بعد هذا التدريب.

يُذكر أن فاعليات الأسبوع الثاني من التدريب تمت بمعهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفرع جامعة قناة السويس بإشراف الدكتورة إيمان عزب مدير معهد الITI فرع جامعة قناة السويس والدكتور أسامة عمار المدير الإداري للمعهد.