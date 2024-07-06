الثانوية العامة 2024| آراء طلاب الهرم في امتحاني الكيميائية والجغرافيا

أعرب طلاب الثانوية العامة في منطقة الهرم عن آرائهم الإيجابية تجاه امتحاني الكيمياء والجغرافيا لهذا العام. وصف العديد من الطلاب امتحان الكيمياء بالمتوازن، حيث شمل مختلف أجزاء المنهج بشكل منظم وواضح، مما أتاح لهم الإجابة بثقة وراحة.

أما بالنسبة لامتحان الجغرافيا، فقد أشاد الطلاب بتنوع الأسئلة وشموليتها، مشيرين إلى أنها عكست ما درسوه طوال العام. أكد الطلاب أن الامتحانات كانت في متناول جميع المستويات، ما خفف من حدة التوتر والقلق.

وعبّر أولياء الأمور أيضاً عن ارتياحهم بعد سماع هذه الردود الإيجابية، متمنين لأبنائهم النجاح في بقية الامتحانات.