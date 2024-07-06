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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 350 طن مخلفات صلبة وقمامة بالمنيا

رفع مخلفات صلبة بالمنيا
رفع مخلفات صلبة بالمنيا
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قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت اليوم السبت من رفع ٣٥٠ طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط لمدينة المنيا وتم نقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى بمعدات الحملة الميكانيكية وجاء ذلك تحت إشراف إكرام محمود نائب رئيس المدينة حسن عبد الكريم مدير الحملة الميكانيكية وفى ضوء ما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود للحفاظ على سلامة المواطنين.

 يأتي هذا في إطار تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات أول من نقاط التجمع ونقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى للحفاظ على سلامة المواطنين.

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الظهير الصحراوي الغربي اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا مدينة المنيا متابعة أعمال النظافة