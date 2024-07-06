ختام فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لأمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لأمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس والمقام تحت رعاية محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و على الانور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

تناول المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة والمستجدات البحثية والطبية في مجال أمراض الدم وزرع النخاع، كما شمل دورات وورش عمل طبية موجهة للأطباء الجدد وأطباء الصيدلة الإكلينيكية.

كذلك ناقش المؤتمر علاج الحالات المتقدمة من مرضي نقص الصفائح الدموية المناعية ومرضي الأنيميا المنجلية و أحدث طرق التحاليل الطبية الخاصة بأمراض النزيف و التجلط و أورام الدم المختلفه وتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشه الطرق الحديثة والمتقدمة لعمل زرع النخاع من ذاتي و من متبرع ، وناقش أيضا المؤتمر التعامل الطبي مع الحالات المصابة بلوكيميا الدم الميلودية و الليمفاوية وأوصي المؤتمر باستخدام خطوط العلاج الحديثه و الأجسام المضادة للأورام في علاج مثل هذا الحالات.

وأكد محمد موسى أستاذ أمراض الدم أن المؤتمر الذي استمر علي مدار يومين سعى إلى جمع العلماء والباحثين في مجال أمراض وأورام الدم الإكلينيكية وزرع النخاع لتبادل خبراتهم ومناقشة كل ما هو جديد في هذا المجال والتعرض للأدوية الجديدة وتأثيرها على الأمراض المختلفة في مجال أمراض الدم وزراعة النخاع ومدى فاعليتها في التحكم في مسار هذه الأمراض.

واضاف أن هذا المؤتمر يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين، ويسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية المختلفة، ويهدف إلى تحسين الرعاية الصحية وتطوير الأساليب العلاجية في هذا المجال الحيوي.

من جانبها أوضحت ولاء السلكاوى رئيس المؤتمر أن الموتمر شهد مشاركة واسعة من نخبة من الاستشاريين وأساتذة امراض الدم من جامعات ومعاهد ومستشفيات مصرية إلى جانب مشاركات من الدول المختلفة ، كما حضر المؤتمر نخبة كبيرة من أساتذة أمراض الدم وزرع النخاع من جامعة عين شمس وباقي جامعات مصر والمعاهد التعليمية والجيش والجامعات الأجنبية.

يذكر أنه شهد افتتاح المؤتمر محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق و محمد عبد المعطي عميد المعهد القومى للاورام، هاله سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ، رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، داليا عبد المحسن رئيس اقسام الباطنه بجامعه عين شمس، محمد موسى رئيس قسم أمراض الدم ، ولاء السلكاوى أستاذ الباطنه وأمراض الدم ورئيس الموتمر.