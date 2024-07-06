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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تستقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم السبت بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور  شوقي علَّام مفتي الجمهورية؛ في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أكد المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر سماحة وعظمة الدين الحنيف وإرساء قواعد القيم الإنسانية والدينية السامية.

ومن جانبه أعرب الدكتور شوقي علَّام - مفتي الجمهورية عن خالص تمنياته بالتوفيق للمستشار عبد الراضي صِدِّيق، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، تقوم رسالتها على إقامة العدالة وإعلاء سيادة القانون.

 

النيابة الادارية مفتي الجمهورية شوقي علام مفتي الجمهورية عبد الراضي ص د يق دار الإفتاء المصرية