السعودية تعلن موعد وتفاصيل تغيير كسوة الكعبة

تشهد الكعبة المشرفة استبدال كسوتها القديمة بثوب جديد من الحرير الأسود المزين بآيات قرآنية منسوجة بخيوط من الذهب والفضة، في ليلة رأس السنة الهجرية الجديدة حيث يقوم 159 صانعا وفنيا في مجمع الملك عبدالعزيز، بالعمل على تغيير كسوة الكعبة المشرفة وهي تحتاج لمهارة كبيرة ودقة عالية .

مراحل تغيير كسوة الكعبة

يتم إنزال الكسوة القديمة، مع مراعاة الحفاظ على سلامة القطع الأثرية التي قد تكون عالقة بها ثم تبدأ عملية إلباس الكسوة الجديدة برفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة بمفرده، ويتم تثبيته من أعلى ثم إنزاله تدريجيا مع فك حبال الجنب القديم، وبعد تثبيت جميع الجوانب، يتم تثبيت الأركان بخياطتها من أعلى الثوب إلى أسفله ثم تركب الستارة في آخر مرحلة، بعد عمل فتحة في القماش الأسود تتلاءم مع مساحة الستارة، ثم تثبيتها من ثلاث جهات من أسفل القماش.

مكونات كسوة الكعبة

تتكون الكسوة من الحرير الأسود الخام الذي يزن 1000 كيلوجرام ، ويتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود، وتتزين الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء "بطريقة الجاكارد" تشمل عبارات دينية مثل "يا الله يا الله" و"لا إله إلا الله محمد رسول الله"، كما يستخدم 120 كيلو جرام من أسلاك الذهب و 100 كيلو جرام من أسلاك الفضة في تزيين الكسوة، بالإضافة الي حزام الكسوة من 16 قطعة، ويتم تثبيته على ارتفاع متر واحد من الأرض وتزين الكسوة بـ 6 قطع و12 قنديلا أسفل الحزام، و4 صمديات في أركان الكعبة، و5 قناديل "الله أكبر" أعلى الحجر الأسود وتغطى بستارة خارجية لباب الكعبة المشرفة.



طبيعة العمل داخل المجمع

ويعمل في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، أكثر من 200 صانع وإداري، موزعين علي أقسام متنوعة في المجمع، بما في ذلك: قسم المصبغة والنسيج الآلي وقسم النسيج اليدوي وقسم الطباعة وقسم الحزام وقسم المذهبات وقسم خياطة وتجميع الكسوة والمختبر والخدمات الإدارية والجودة والعلاقات العامة والصحة للعاملين والسلامة المهنية.