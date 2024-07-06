بـ«طب عين شمس».. المؤتمر الدولي للمخ والأعصاب يوصي بتعزيز دور التكنولوجيا في الجراحات

أوصى المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2024 والذي نظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب وجمعية الشرق الأوسط لجراحة المخ والأعصاب الوظيفية خلال الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو، بضرورة استمرار مواكبة الطفرة الكبيرة بالعالم في جراحات المخ والأعصاب الوظيفية، خاصة جراحات اضطراب الحركة والصرع وجراحات الأمراض النفسية، مع أهمية اختيار المريض المناسب لتلك الجراحات الدقيقة، وتعزيز دور التكنولوجيا واستخدام الأجهزة الحديثة كالروبوت الجراحي وجهاز الملاح الجراحي في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.

كما أوصى المؤتمر بأهمية تسليط الضوء علي تطورات التدخل الجراحي المحدود في جراحات العمود الفقري، وتشجيع الأطباء الشباب من جراحين المخ والأعصاب على الاهتمام بالبحث العلمي والنشر بالمجلات العلمية الدولية، واعتبار ذلك جزءاً رئيسيا من تدريبهم بجانب اكتساب المهارات الجراحية المختلفة والاهتمام بتوفير ورش العمل بصفة دورية بجميع التخصصات الدقيقة بجراحة المخ والأعصاب لدورها الهام في الارتقاء بمستوي الجراحين الشباب.

أقيم المؤتمر تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وبحضور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والذي ألقى الضوء خلال كلمته علي تطورات إنشاء المدينة الطبية المتكاملة بجامعة عين شمس، والتي تمثل نقلة ضخمة للخدمة الطبية والتعليمية التي تقدمها مستشفيات جامعة عين شمس، وأشار إلى قرب الانتهاء من مستشفى الطوارئ الجديدة التي تحتوي على عدد ضخم من الأسرة وغرف العمليات وأسرة الرعاية المركزة والتي من المنتظر أن تقضي تماماً على جميع الصعوبات التي تواجهها أقسام الطوارئ بالمستشفى في الوقت الحالي.

وأشار محمد وائل سمير رئيس قسم جراحات المخ والأعصاب بطب عين شمس ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يركز على كل ما هو جديد في جراحة المخ والأعصاب و العمود الفقري بتخصصاتها الدقيقة إلى جانب تقوية مفاهيم مشاركة التخصصات المتعددة المتعلقة بأمراض وجراحات الجهاز العصبي وتدريب شباب جراحي الاعصاب من مختلف الجامعات والمعاهد العلمية على أحدث التقنيات.

وأضاف أن المؤتمر يضم أكثر من ٢٠٠ محاضرة وندوة علمية بجميع تخصصات جراحة المخ والأعصاب الدقيقة يلقيها أساتذة متخصصون في هذا المجال بمشاركة الخبراء الأجانب في تقديم المحاضرات العلمية و المشاركة في تدريب شباب الأطباء من خلال ورش العمل المختلفة مما يسهم في نقل الخبرات و اكساب المهارات الجراحية الدقيقة.

كما اكد وليد عبد الغنى أستاذ جراحة المخ والأعصاب وسكرتير عام المؤتمر فى كلمته على ضرورة توفير الدعم والتدريب الجيد لشباب الأطباء و دعم الخطط البحثية و النشر الدولي من أجل تطوير الممارسة في هذا التخصص ، والتأكيد على الدور المهم لأعضاء هيئة التمريض في منظومة جراحات المخ والأعصاب، والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية وتوفير الدورات التدريبية وورش العمل لهم من أجل المزيد من التطور، وكذلك توثيق التعاون مع مختلف التخصصات ذات الاهتمام المشترك بأمراض وجراحات المخ والأعصاب وذلك من أجل تحقيق أعلى نسب النجاح والشفاء وخاصة الحالات الطبية المعقدة.

يذكر أن المؤتمر قد شهد حضور أكبر تجمُّع دولي لجرّاحي المخ والأعصاب من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم أكثر من 20 خبير اجنبي محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، هذا بجانب المشاركة الفعّالة من أساتذة جراحة المخ والأعصاب من الجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس.

كما ناقش المؤتمر للمرة الأولى دور جراحة المخ والأعصاب الوظيفية في علاج الأمراض النفسية المستعصية و المقاومة للأدوية مما سيفتح مجالات عديدة لعلاج هؤلاء المرضى.

و كذلك تم الإعلان رسميا عن أول توصيات إرشادية مصرية لتوصيف وعلاج و جراحات مرض الصرع تم نشرها دوليا و ذلك بمشاركة قسم جراحة المخ والأعصاب جامعة عين شمس.

حضر حفل الافتتاح أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، نيابة عن علي الأنور عميد الكلية، و طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، العالم الجليل ممدوح سلامة أستاذ جراحة المخ والأعصاب، محمد وائل سمير رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ورئيس المؤتمر، حازم أحمد مصطفى سكرتير عام الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، ووليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر ا.د هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، وأشرف الأبيض أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بطب عين شمس ورئيس القسم السابق.

وبمشاركة ضيف شرف المؤتمر البروفيسير أليستير چينكنز، من المملكة المتحدة والذى قام بإلقاء محاضرة تذكارية عن تحديات تخصص جراحة المخ والأعصاب بمختلف أنحاء العالم خاصة في الدول النامية.