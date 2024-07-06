افتتاح الصوبة الزراعية السلوفينية بالنوبارية

افتتح مركز البحوث الزراعية وسفارة سلوفنيا بالقاهرة ومنظمة اليونيدو، الصوبة الزراعية السلوفينية بالقاهرة بمنطقة النوبارية وتعد هذة الصوبة الزراعية هي ثمار الشراكة بين الحكومة السلوفينية وسفارة سلوفنيا بالقاهرة اليونيدو .

وقال الدكتور ايمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث بمركز البحوث الزراعية ان الاحتفال بتركيب هذة الصوبة السلوفينية يعد مشروع تجريبي بالتعاون مع الحكومة السلوفينية وسفارة سلوفينيا بالقاهرة واليونيدو .

وتأتي هذة الشراكة من خلال نقل وتركيب الصوبة السلوفينية والتي استمرت لمدة اسبوعين حيث تم تدريب فريق عمل من مركز البحوث الزراعية علي تشغيل الصوبة السلوفينية.

وأكد عبد العال ان هذة الصوبة تعد اول تجربة يتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الجانب الحكومة السلوفينية وسفارة سلوفنيا بالقاهرة كأحد الدول التي تتمتع بالشراكة مع جمهورية مصرالعربية في مجال إنتاج الخضر والتصدير وبصفة خاصة محصول الطماطم والذي يعد من اكبر المحاصيل في مصر وسلوفينيا وتم استخدام أحدث التكنولوجيا لرفع إنتاجية الصوبة الزراعية.

وعلي هامش الزيارة قام المسئولين المحليين والأجانب بتفقد الصوبة قبل تركيبها للاعلان عن بدء التجارب الحقلية الفترة القادمة وتاكيدا علي قوة ومتانة العلاقات المصرية السلوفينية .

حضر الافتتاح الدكتور ايمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والمشرف ألعام علي إدارة الزراعات المحمية والدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين والدكتور احمد حلمي رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر وسفير دولة سلوفينيا بالقاهرة وممثل وزارة التجارة السلوفينية والسيد المدير الاقليمي لمنظمة اليونيدو.

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