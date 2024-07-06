الإحصاء: 9.9 % زيادة بأعداد الموفدين للخارج في مهام علمية لعام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشرة السنوية "الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2023".

ومن أهم المؤشرات، أنه بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية:

- بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية 188 موفدا عام 2023، مقابل 171موفدا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.9%.

- كما بلغ اجمالي الموفدون للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2020 ـ 2023) عدد 569 موفد كانت جامعة أسيوط أعلى جامعة من حيث عدد الموفدين من اجمالي أعداد الموفدين خلال تلك الفترة بعدد 57 موفدا، تليها جامعة القاهرة بعدد 55 موفدا، ثم جامعة المنصورة بعدد 47 موفدا، ثم جامعة عين شمس بعدد 42 موفدا ثم جامعة طنطا بعدد 41 موفدا.

- بلغ عدد الموفدين 327 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

وأشار الجهاز إلى أنه تنوعت الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2023 على النحو التالي:

أبحاث ما بعد الدكتوراه: عدد 28 موفدا، بنسبة 14.9% من إجمالي الموفدين.

مهمة علمية ما بعد الدكتوراه: 21 موفدًا، بنسبة 11.2% من إجمالي الموفدين.

دكتوراه من الوطن: 21 موفدا بنسبة 11.2% من اجمالي الموفدين.

دكتوراه : 78 موفدا، بنسبة 41.5% من إجمالي الموفدين.

تدريب: 24 موفدا، بنسبة 12.8% من إجمالي الموفدين.

مشروع أبحاث: عدد 4 موفدين، بنسبة 2.1% من إجمالي الموفدين.

درجة الماجستير: عدد 12 موفدا، بنسبة 6.4% من إجمالي الموفدين.

وأضاف الجهاز أن بلغ عدد الموفدون للخارج في مهام علميــة حيث سجلت:

الدراسات العملية: 164 موفداً، بنسبة 87.2 % من إجمالي الموفدين.

الدراسات النظرية: 24 موفداً، بنسبة 12.8% من إجمالي الموفدين.