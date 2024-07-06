بحضور كهربا وحازم إمام.. بدء صلاة الجنازة على جثمان اللاعب أحمد رفعت

أدى أهالي قرية ابشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، ظهر اليوم السبت، صلاة جنازة اللاعب أحمد رفعت، تمهيدًا لتشييع جثمان لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 31 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان اللاعب أحمد رفعت في مسجد القرية، وسط حضور غفير من أهالي القرية والمحافظة، وعدد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم اللاعب محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، وحازم إمام لاعب الزمالك، وعمرو السعيد لاعب سموحة، بالإضافة إلى إدارات ومدربي ونجوم أندية مودرن سبورت والاتحاد السكندري والمصري وإنبي، بمسقط رأس اللاعب الراحل.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت في الجولة 30 من الدوري نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، أعلن وفاة اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية.

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.



