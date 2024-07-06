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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات لغزة

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم
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قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى الأشقاء في غزة من خلال معبر كرم أبو سالم حتى بعد الاتفاق المصري الأمريكي لدخول المساعدات بشكل مؤقت عبر المعبر لحين الوصول إلى آلية أو اتفاق للعمل من خلال عمل معبر رفح البري.

وأضاف إبراهيم اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم هو الرابع على التوالي الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع بالإضافة إلى كونه اليوم الثاني على التوالي الذي تمنع فيه السلطات دخول الوقود إلى القطاع، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الكارثية والإنسانية في غزة وتصاعد التصريحات من داخل القطاع آخرها التصريح الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية الذي يؤكد أنها تتبع إجراءات تقشفية قاسية حتى لا ينفذ الوقود وتنهار المنظومة الصحية داخل القطاع.

وأوضح أن الاحتلال يعمل على شح المساعدات التي تدخل للقطاع وتعمل على قلة وندرة هذه المساعدات داخل غزة لزيادة الوضع تأزمًا.

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