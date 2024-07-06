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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل اليوم السبت، بإصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شرق نابلس.

وفي آخر التطورات الميدانية، ارتقى 24 شهيدًا جرّاء غارات إسرائيلية منذ الليلة الماضية على مخيمي النصيرات والبريج ودير البلح.

ونفذت الغارات الإسرائيلية  بشكل قوي جدًا، كما أن الانفجارات كانت قوية وواضحة وتم سماع صداها من كل أرجاء وسط القطاع.

وأطلقت الطائرات المروحية الإسرائيلية النار باتجاه المواطنين الموجودين على بحر شاطئ النصيرات، بالإضافة إلى استهداف عدد من المواطنين كانوا داخل الأراضي الزراعية يجمعون الحطب في مناطق شرقية لمخيم البريج، وأدى ذلك إلى إصابة عدد منهم ووصلوا إلى مركز العودة الطبي.

لرصاص الحي اصابة شابين مواجهات قوات الاحتلال شرق نابلس