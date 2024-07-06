الثانوية العامة 2024.. طلاب الفيوم: امتحان الكيمياء سهل لكنه طويل

عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة عن امتحان مادة الكيمياء لشعبة علمي علوم تباين آرائهم، والذي جاء مباشراً وسهلاً ويخلو من أي صعوبة وفي مستوى الطالب المتوسط، سوى أنه كان طويلا ويحتاج إلى وقت زيادة.

وأكد البعض أن امتحان الكيمياء جاء صعبا ووصفته إحدى الطالبات أمام لجنة مدرسة عين شمس بأنه "زبالة"، فى حين أكدت طالبة أخرى أنه "ليس صعبا وكويس".

يذكر أنه أدى طلاب محافظة الفيوم اليوم السبت امتحان مادتى الكيمياء بالنسبة للقسم العلمى والجغرافيا للقسم الأدبى، وذلك من التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات وهى خامس المواد الأساسية التى تضاف إلى المجموع.

وكان الطلاب قبل إجازة عيد الأضحى قد أدوا الامتحان فى أربع مواد على مدى يومين وهى التربية الدينية والتربية الوطنية فى اليوم الأول واليوم الثانى الاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف إلى المجموع وعقب الإجازة تم تأدية الامتحان فى أربع اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء واللغة الإنجليزية.

وكانت 40 لجنة امتحان بمحافظة الفيوم قد استقبلت طلاب الثانوية العامة الذين توافدوا على اللجان منذ الثامنة صباحا وفتحت اللجان أبوابها فى الثامنة والربع لاستقبال الطلاب الذين سيؤدون الامتحان فى المحافظة والبالغ عددهم 18 ألفا 274 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 13 طالبا للنور للمكفوفين.

وقد قامت الأجهزة التنفيذية فى الفيوم بإقامة حرم أمنى أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لأداء الامتحان فى سهولة ويسر، وقرر المحافظ إلغاء الأسواق الأسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.

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