مدير تعليم الجيزة وسفير السودان يتفقدان لجان امتحان الشهادة المتوسطة السودانية

تفقد اليوم السيد السفير طيار عماد الدين عدوي مصطفى عدوي سفير دولة السودان بالقاهرة، يرافقه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحان ( الشهادة المتوسطة السودانية) لطلاب الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له الذي ضم كل من:

المستشار محمد فتح الرحمن مستشار السفارة وخضر فيصل المستشار الطبي.

ومرتضى عادل عثمان المستشار الثقافي.

شملت الزيارة لجان مدرسة أمير الشعراء الرسمية لغات، مدرسة الشهيد عاطف السادات المشتركة التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وكان في استقبالهما لدى الوصول الأستاذ عبدالمقصود السعيد مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

حيث أدى طلاب الجالية السودانية امتحان مادة التربيه الإسلامية، وكان عدد الطلبة 6030 طالب.

وخلال الجولة اطمئن الوفد على سير العملية الامتحانية، وخلو الامتحان من أي صعوبات، والتأكد من توافر أجواء الراحة والهدوء باللجان.

كما تفقد غرفة الزائرة الصحية للتأكد من سلامة وتواجد الإسعافات الأولية اللازمة.

ونقل السيد سلومة تحيات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومعالي محافظ الجيزة عادل سعيد النجار للسفير السوداني بالقاهرة ولطلاب الجالية السودانية.

وأكد على عمق الروابط التاريخية التي تربط الشعبين المصري والسوداني واهتمام القيادة السياسية بتوفير أوجه الرعاية لطلاب الجالية السودانية بالجيزة.

وقد أثنى السيد السفير على مجهودات مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحت قيادة أشرف سلومة في تجهيز اللجان، وتوفير طبيب بكل لجنة وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب.