رفع 300 طن مخلفات صلبة بمدينة سمالوط بالمنيا

شن الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط اليوم السبت حملة نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، حيث تم رفع ما يقرب من 300 طن قمامة من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر وسيارات النقل.

وقام رئيس مركز سمالوط بتوجيه رؤساء القرى والاحياء بمتابعة أعمال النظافةففى حى شرق المدينة تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق الحىوفى حى جنوب المدينة تابع رئيس الحى باستمرار أعمال النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بشارع ابوزهران وشارع الريفية وشارع المحكمة وشارع ناصر وشارع الصفصافية حيث تم كشط وتمهيد ورش الشارع بالمياه

وفى حى شمال المدينة تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بشارع مدرسة الزراعة وشارع المطرانية وشارع المستشفى وطريق مصر اسوان الزراعى أمام كورنيش سمالوط وفى حى غرب المدينة تم رفع كفاءة مستوى النظافة بالطريق الدائري وبجوار المطافى

وفى الوحدة المحلية لقرية البيهوتم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بالطرق والشوارع الرئيسية بقرى الوحدة المحلية وفى الوحدة المحلية لقرية طحا الأعمدةتم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بقريتى طحا الأعمدة والعمودين والعزب التابعة لها

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