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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

امتحانات الثانوية العامة| الابتسامة على وجوه طلاب إمبابة بعد امتحاني الكيمياء والجغرافيا

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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امتلأت وجوه طلاب الثانوية العامة في منطقة إمبابة بالابتسامة والارتياح بعد أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا.

وأشاد الطلاب بسهولة ووضوح الأسئلة، مؤكدين أن الامتحانين جاءا في متناول جميع المستويات.

وقالت إحدى الطالبات: “إن امتحان الكيمياء كان شاملاً ومنظماً، مما أتاح لها الإجابة بثقة”.

 بينما أثنى طلاب آخرون على امتحان الجغرافيا، مشيرين إلى أنه كان متنوعاً ويعكس ما درسوه خلال العام.

وأعرب أولياء الأمور أيضًا عن سعادتهم وارتياحهم بعد سماع ردود فعل أبنائهم الإيجابية، متمنين لهم التوفيق في بقية الامتحانات.

 

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الكيمياء الجغرافيا