شمال سيناء.. إحالة المقصرين فى وحدات الرعاية ببئر العبد إلى التحقيق

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، زيارة مفاجئة لوحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة بئر العبد ، للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

بدأ الدكتور بدر زيارته بتفقد مراكز الرعاية بكل من قرى" بالوظة والشهداء والجناين وام عقبة " تفقد خلالها غرف "الاستقبال والصيدلية، الأسنان وغرف الكشف " وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والامصال واللقاحات بهم

ووجه وكيل الوزارة أثناء جولته بإحالة المقصرين إلى التحقيق.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين

وسبق أن وجه وكيل الوزارة أثناء جوله اخري بالشيخ زويد بإحالة طبيب الوحدة الصحية بقبر عمير والتمريض المتغيين إلى التحقيق.