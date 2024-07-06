بالفيديو.. آراء طلاب الثانوية العامة عن امتحان الكيمياء والجغرافيا

رصدت “البوابة نيوز”، آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة عن امتحانات اليوم.

وانتهى طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية ضمن امتحانات المواد المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2024 "دور أول".

وأكد عدد من طلاب الأدبي ممن يؤدون الامتحانات في الجيزة، أن امتحان الجغرافيا في مجمله مناسب، بينما هناك صعوبة في سؤال الخريطة والمقالية تحتاج وقتا للتفكير.

وفي السياق ذاته، أكدت طالبات الشعبة العلمية واللاتي يؤدين الامتحانات بلجنة مدرسة الأورمان الإعدادية بنين، وجود صعوبات في المعادلات، فضلا عن أسئلة الكيمياء العضوية به تركات.

وأشارت الطالبات إلى أن كتيبات المفاهيم لم تسعفنا خاصة أن عدد صفحاتها كثيرة والوقت لن يسمح بتصفحها.

وأدى اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي امتحان الدور الأول في الجغرافيا ، ولمدة 3 ساعات.

كما أدى طلاب شعبة العلمي امتحان الكيمياء لمدة 3 ساعات.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

كما يصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان.

ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

كما يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.

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