نقيب الفلاحين: دودة الحشد في كل شبر بمصر ودمرت آلاف الأفدنة وسط خسائر فادحة

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، انه حذر من خطورة دودة الحشد في ابريل عام 2019 قبل دخولها أرض مصر، ولم يتخذ المعنيين الخطوات الكافيه لمنع انتشارها .

حيث دخلت دودة الحشد أفريقيا عام 2016 قادمه من القاره الامريكية ، ودخلت مصر في مايو 2019 قادمه من السودان أي انها دخلت مصر منذ 5 سنوات وكان ظهورها الأول في جنوب مصر وحاليا هي في كل شبر في مصر، لافتا الى ان سبب انتشارها هو سرعة تكاثرها وقوة سرعتها في الطيران مع عدم جدية برنامج مكافحتها من وزارة الزراعة والاستهانة بها، وضعف الإرشاد والتوعية بهذه الحشرة.



واضاف نقيب الفلاحين، أن دودة الحشد هي اخطر الحشرات التي تهدد محصول الذره في مصر وسرعتها تصل الي 100 كم في اليوم وتضع انثي الحشرة نحو 2000 بيضه خلال فترة حياتها والتي لا تزيد عن 30 يوم في الصيف و90 يوم في الشتاء

وهي تصيب وتتغذي علي اكثر من 80 نوع من النباتات و المحاصيل المنزرعه في مصر.

واشتكى عدد كبير من مزارعي الذره هذا الموسم من هلاك محاصيلهم بشكل كامل جراء انتشار هذه الحشره المرعبه وتعرضهم لخسائر فادحه.

واشار ابوصدام، الى ان هذه الحشره تنشط ليلا وتنتقل من حقل لحقل وتختبي اليرقات في جوف عود الذره مما يصعب مكافحة هذه الحشره بالطرق التقليديه ، وانسب طريقه لمكافحة هذه الحشرات بجانب رش المحصول بالمبيدات اللازمه ليلا هو الرش اليدوي ورش المبيدات في جوف العود للقضاء علي اليرقات بشكل مباشر مع تبكير الزراعه والتحميل علي البقوليات وزراعة الاصناف مبكرة النضج وجمع الاعواد المصابه وحرقها.

واكد ابوصدام ان وزارة الزراعه ما زالت تلقي اللوم في انتشار الحشره علي إرتفاع درجات الحرارة والاكتفاء بالبيانات الاعلاميه عن حملات لمكافحة الحشره والتعريف بأنواع المبيدات الفعاله وبعض الإرشادات بما لا يكفي للقضاء علي هذه الحشرات الخطيره حتي باتت الحشره تهدد محاصيل الذره والقصب والارز والقطن والطماطم وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، مطالبا بسرعة عمل برنامج قومي لمكافحة هذه الحشره الفتاكه والعمل علي مكافحة هذه الحشره بالرش بالطائرات ليلا واصدار التوصيات والبيانات والارشادات الخاصه بها في كافة وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.