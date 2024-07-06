شديد الحرارة نهارا واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الأحد، رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 80 إلى 90 % للعظمى ومن 25:50% للصغرى.

وهناك اضطراب في الملاحة على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 30:50 كم /س وارتفاع الموج من 1.5: 2.5

درجات الحرارة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة .