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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السبكي: الحكومة تعمل على إدخال الطاقة المتجددة لحل أزمة الكهرباء

الدكتور محمد السبكي
الدكتور محمد السبكي
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قال الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، إن الحلول السريعة لأزمة الكهرباء من خلال إدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية هي حلول تعمل عليها الحكومة.

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه على المدى المتوسط وطويل المدى لابد أن يتم الاعتماد على زيادة مساهمة الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة، والاستفادة من المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم في بعض المنازل والمصانع صغيرة الحجم والتي تخفض استخدام الوقود.

وأشار السبكي، إلى أنه يتم استهداف العديد من المشروعات كبيرة الحجم من خلال مزيد من مشاريع الكهرباء من الطاقات المتجددة، موضحًا أن الحكومة تعتمد على المحطات الكهربائية ذات الكفاءة العالية والحد من استخدام الكهرباء في الأوقات المسائية المتأخرة لحل الأزمة الحالية.

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