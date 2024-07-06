كاتبة صحفية: دعوات وقف إطلاق النار في السودان مصرية صادقة

قال الكاتبة الصحفية سمر إبراهيم، المتخصصة في الشأن السوداني، إن دعوات وقف إطلاق النار في السودان هي دعوات مصرية ملحة وعاجلة وصادقة نظرًا لاستمرار الحرب لأكثر منذ 14 شهرًا، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعداد النازحين واللاجئين وسقوط عدد من المدن الاستراتيحية والمؤثرة على الوضع الغذائي والأمني والاقتصادي.

وأضافت إبراهيم، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر الذي استضافته القاهرة اليوم ينطلق من هذا الأساس لأهمية وقف إطلاق النار في السودان والتوصل لتوافق سياسي ما بين القوى السياسية في الداخل السوداني.

وأوضحت أن هذا المؤتمر ليس الأول الذي تستضيفه القاهرة بشأن السودان، فمنذ اندلاع الحرب استضافت مصر قمة دول جوار السودان للتنسيق مع دول الجوار للتوصل لوقف إطلاق النار وحل الأزمة.