موعد عزاء أحمد رفعت

قرر نادي مودرن سبورت إقامة عزاء أحمد رفعت لاعب الفريق الراحل بالقاهرة الثلاثاء المقبل، على أن يتم تحديد المكان والموعد فى وقت لاحق.

وكشف مصدر مقرب من أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، كواليس الدقائق الأخيرة فى حياة لاعب مودرن سبورت.

وقال عم اللاعب، إن أحمد رفعت توقف قلبه وسقط بشكل مفاجئ فى الثالثة فجر اليوم، قبل أن تهرع أسرته للاتصال بالطبيب المعالج.

وأضاف عم اللاعب، أنه تم نقل أحمد رفعت للمستشفى بشكل عاجل، بناءً على توجيهات الطبيب، وخضع لعملية إنعاش قلبي رئوي متقدم لمدة ساعة و45 دقيقة، تلقى فيها رفعت صدمات كهربية وكل أدوية الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، ولكن القلب لم يستجب، ليتم إعلان وفاته.

وكان أحمد رفعت يخضع لمتابعة بشكل دوري من خلال جهاز تم تركيبه على صدره، لمشاهدة كل الوظائف الحيوية، أهمها رسم القلب وضربات القلب، وظهر على الجهاز أن القلب متوقف ولا يوجد أي نشاط كهربائي بشكل نهائي.