محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446.

وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث بأسمى آيات التهاني، وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق".