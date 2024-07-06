محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446.
وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث بأسمى آيات التهاني، وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق".