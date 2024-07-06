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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

الثانوية العامة 2024.. الطلاب يشيدون بامتحاني الكيمياء والجغرافيا |فيديو وصور

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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أشاد طلاب الثانوية العامة بأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا لهذا العام، واصفين إياهما بالواضحين والمباشرين. 

وأعرب العديد من الطلاب عن ارتياحهم لطريقة صياغة الأسئلة، مشيرين إلى أنها جاءت متوافقة مع النماذج التي تم التدريب عليها خلال العام الدراسي. 

وقال أحد الطلاب إن امتحان الكيمياء كان شاملاً لكل الأجزاء المهمة من المنهج، مما أتاح للجميع فرصة جيدة لتحقيق درجات عالية، أما امتحان الجغرافيا، فقد أثنى الطلاب على تنوع الأسئلة وشموليتها، معتبرين أنها أتاحت لهم إظهار قدراتهم بشكل جيد، وجاءت ردود الفعل الإيجابية لتبعث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

 

 

 

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