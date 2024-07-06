رئيس الفلبين يهنئ رئيس وزراء بريطانيا الجديد بفوزه في الانتخابات التشريعية

هنأ الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم السبت، رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، وحزب العمال الذي يتزعمه، بالفوز الساحق الذي تم تحقيقه في الانتخابات التشريعية.

وقال ماركوس - في منشور عبر منصة "إكس" نقلته قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه يتمنى أن تحقق الحكومة البريطانية الجديدة النجاح، لافتا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية العميقة وطويلة الأمد.

وكان حزب العمال البريطاني قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الخميس، لينهي بذلك 14 عاما من حكم حزب المحافظين عاصر خلالها أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب فضائح سياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية.