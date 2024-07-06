التقويم الهجري 1446.. تسمية الشهور وموعد المناسبات الدينية

يعتمد التقويم الهجري على تقويم قمري، حيث يتم تحديد الشهور بناءً على حركة القمر حول الأرض، وتبدأ السنة الهجرية من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة في عام 622 ميلادي، والتي تُعتبر نقطة البداية للتقويم الهجري. تتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا، وهي: محرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأول وجمادى الآخر ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، ويتألف الشهر من حوالي 29 أو 30 يومًا، وتحدد بداية كل شهر برؤية هلال الشهر الجديد، أما بالنسبة للأعوام، فإنها تتألف عادةً من 354 أو 355 يومًا، وبالتالي فإن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بحوالي 10-12 يومًا، كما يستخدم تقويم السنة الهجرية بشكل رئيسي في العالم الإسلامي لتحديد الأيام المهمة مثل شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى تحديد فترات الصوم والعبادات الأخرى.

سبب التسمية

سُمي التقويم الهجري بهذا الاسم نسبة إلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عام 622 ميلادي، وتعتبر هذه الهجرة حدثًا مفصليًا في تاريخ الإسلام، حيث شكلت نقطة تحول في مسيرة الدعوة الإسلامية وأصبحت البداية للتقويم الإسلامي.

مكونات التقويم الهجري

يتكون التقويم الهجري من ثلاثة مكونات رئيسية:

الشهر الهجري: الفترة الزمنية التي تبدأ برؤية الهلال وتنتهي برؤية الهلال التالي.

اليوم الهجري: الفترة الزمنية من منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي.

السنة الهجرية: تتكون من 12 شهرًا هجريًا.

ترتيب الشهور الهجرية

يتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا هجريًا، وهي مرتبة كما يلي:

محرم

صفر

ربيع الأول

ربيع الآخر

جمادى الأولى

جمادى الآخرة

رجب

شعبان

رمضان

شوال

ذو القعدة

ذو الحجة

عدد أيام السنة الهجرية

تتألف السنة الهجرية من 354 يومًا أو 355 يومًا، ويعتمد تحديد عدد أيام السنة على دورة القمر ففي بعض السنوات، يكون عدد أيام الشهر الهجري 29 يومًا، وفي سنوات أخرى يكون 30 يومًا.

أهم المناسبات الدينية في التقويم الهجري 1446

يحتوي التقويم الهجري 1446 على العديد من المناسبات الدينية الهامة، التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، ومن أبرز هذه المناسبات:

رأس السنة الهجرية: يصادف في الأول من محرم، وهو بداية السنة الهجرية.

يوم عاشوراء: يصادف في العاشر من محرم، وهو يوم ذو أهمية دينية كبيرة.

ليلة الإسراء والمعراج: تصادف في السابع والعشرين من رجب، وهي الليلة التي أسرى فيها النبي محمد من مكة إلى القدس.

شهر رمضان المبارك: يبدأ في الأول من رمضان، وهو شهر الصيام الذي يُعد أحد أركان الإسلام الخمسة.

عيد الفطر المبارك: يصادف في الأول من شوال، ويحتفل به المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان.

عيد الأضحى المبارك: يصادف في العاشر من ذي الحجة، ويحتفل به المسلمون عقب وقفة عرفات في موسم الحج.