إندونيسيا ترفع قيم الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 200%

أعلن مسئولو إندونيسيا عن فرض تعريفة استيراد تصل إلى 200% على مجموعة من السلع الصينية، من أجل حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البلاد (البالغ عددها 64 مليون شركة).

وقال وزير التجارة في إندونيسيا ذو الكفل حسن، إن الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة منع الصين من تفريغ فائض إمداداتها في العديد من الدول الغربية؛ ما أدى لإعادة توجيه الصادرات إلى أسواق أخرى مثل إندونيسيا، مما يهدد الشركات الصغيرة في البلاد بالانهيار.

ويعد ذلك الإجراء ليس الأول في سبيل تشديد الرقابة على الواردات، وذلك بعد أن أصدرت جاكرتا - العام الماضي - لائحة تحدد حصص الاستيراد لمئات المنتجات، بما في ذلك المكونات الغذائية والأحذية والإلكترونيات والمواد الكيميائية.

وقد يؤدي رفع قيم الرسوم الجمركية إلى تعطيل جوانب المنفعة المتبادلة للعلاقات الثنائية بين بكين وجاكرتا؛ لاسيما وأن الصين تعد المصدر الرئيسي لواردات إندونيسيا، والسوق الرئيسية لصادراتها.