الثانوية العامة 2024|نقل طالبة بالفيوم أثناء امتحان الكيمياء للمستشفى بعد إصابتها بهبوط مفاجئ

نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف الفيوم، طالبة بالثانوية العامة، إلى مستشفى أبشواي المركزي، عقب إصابتها بحالة هبوط مفاجئ في الضغط، وارتفاع درجة الحرارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بتعرض طالبة بإحدي لجان الثانوية العامة بمدرسة الشواشنة الابتدائية لحالة إعياء شديدة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين أن الطالبة تدعي ايمان ح م تعاني من هبوط في الضغط وارتفاع في درجة الحرارة، وتم نقلها إلى مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.