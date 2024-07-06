فى عيد ميلادها.. غادة عبد الرازق فنانة ندمت على العمل بالفن

تحتفل اليوم الموافق ٦ يوليو، ذكرى ميلاد الفنانة غادة عبدالرازق، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وحققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور المصرى والعربى.

ندمت على دخول الفن

أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق فى تصريح صادم لها، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنا ندمت على دخول عالم الفن، وأنه تسبب لها فى الكثير من الضغوط وأدى إلى فقدانها الاستقرار النفسي والأسري، وأنها تخضع لعلاج نفسي منذ سنوات.

وتابعت الفنانة غادة عبدالرازق أن إبنتها روتانا عانت كثيراً طيلة حياتها ومنذ الطفولة وحتى الآن، من طبيعة مهنة الفن التى تمارسها والدتها الفنانة غادة عبدالرازق، وأن الأخيرة تتمنى لو عاد بها الزمن لما دخلت مجال الفن، وتتمنى أن تكون سيدة بسيطة وكونت أسرة وعاشت حياة عادية.

أبرز أعمالها الفنية

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق بالعديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "الريس عمر حرب، عن العشق والهوى، بون سواريه، ركلام"، وفى الدراما قدمت مسلسل "عائلة الحاج متولي، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة، الخانكة، قانون المراغي، أرض جو، حدوتة مره، صديد العقارب".