«إكسترا نيوز» تستعرض جهود مصر في دعم مشروعات الطاقة البديلة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد جهود مصر في دعم مشروعات الطاقة البديلة، إذ تتمثل جهود مصر في دعم مشروعات الطاقة البديلة في التالي:

تمتلك مصر العديد من نماذج المشروعات الخضراء الناجحة، جهود مصر تأتي ضمن جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

أبرز المشروعات مشروع بنبان للطاقة الشمسية بمساهمة شركاء التنمية، تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر.

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، تستهدف مصر التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، تعمل الدولة على التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.