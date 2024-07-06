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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الإيراني المنتخب: سنمُد يد الصداقة إلى الجميع

بزشكيان
بزشكيان
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 أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه سيمُد يد الصداقة إلى الجميع، شاكرا الأمة الإيرانية على دعمها له في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.
وقال بزشكيان، في أول تصريحات له منذ إعلان فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية أمام سعيد جليلي أوردتها وكالة أنباء إرنا الإيرانية "سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد".. مضيفا "علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدم بلادنا".
ودعا المرشح الإصلاحي، في وقت سابق، إلى "علاقات بناءة" مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل "إخراج إيران من عزلتها".
وكان بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة أمام سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.
وأحصى مسؤولو الانتخابات أكثر من 30 مليون صوت، حصل بزشكيان منها على أكثر من 16 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.

إيران بزشكيان