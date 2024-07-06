عرض نسخة مرممة من فيلم Pusher بمهرجان فينيسيا السينمائي

يعرض مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي نسخة مرممة من فيلم الجريمة الدنماركي “Pusher" للمخرج نيكولاس ويندينج ريفن، وذلك ضمن قسم كلاسيكيات فينيسيا، على هامش النسخة الـ81 من المهرجان الإيطالي الرائد، والمقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

صدر فيلم “Pusher” عام 1996، ويُعد من الأفلام الرائدة التي كشفت عن موهبة النجم مادس ميكلسن، كما أنه العمل الإخراجي الأول لمخرجه ويندينج ريفن. عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان تورنتو السينمائي عام 1996، وتم عرضه في أسبوع النقاد بمهرجان كان ومهرجان لندن السينمائي.

ووفق موقع “هوليوود ريبورتر”، قالت سوزان ويندت، المديرة الإدارية لشركة “TrustNordisk”، التي تتولى المبيعات العالمية للفيلم: "بعد مرور 28 عامًا على ظهور فيلم نيكولاس ويندينج ريفن لأول مرة في العالم، نحن متحمسون حقًا لحضور العرض العالمي الأول لفيلم Pusher المستعاد في كلاسيكيات فينيسيا".

تتبع قصة الفيلم تاجر المخدرات (توني)، الذي يزداد يأسه بشكل متزايد بعد أن أدت صفقة فاشلة إلى تركه مدينًا كبيرًا لتاجر مخدرات لا يرحم. واصل ريفن إخراج سلسلتين عقب نجاح الجزئ الأول، وكلاهما قيد الترميم أيضًا.