جولة جديدة من التدريبات لمواهب دمياط في ورش "مصر جميلة"

شهد قصر ثقافة فارسكور، الجمعة، جولة جديدة من فعاليات ورش "مصر جميلة" المعنية باكتشاف ورعاية وتنمية مهارات الموهوبين، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لليوم الرابع على التوالي بمحافظة دمياط، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

بدأت الفعاليات مع ورشة الدراما الحركية، وقام خلالها المخرج كريم خليل بتقسيم المتدربين إلى مجموعات لبدء البروفات ما قبل النهائية، مع التعريف بالمساحة الحركية حسب الجمل الموسيقية.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة الأداء المسرحي للمخرج حسن النجار، تم خلالها مراجعة النص، وتدريبات مكثفة على المشاهد الخاصة بالشخصيات المصرية التي يقدم من خلالها تاريخ مصر، ومنها د. مجدي يعقوب، عالم الآثار المصري د. زاهي حواس، والفنانة عزيزة أمير، استعدادا للعرض المسرحي المقرر عرضه في ختام الورش بعنوان "بلدنا حلوة".



تقول المتدربة ملك اليماني 13 عاما: التحقت بالورشة لتحقيق حلم التمثيل المسرحي، وأتلقى التدريبات بكل تركيز وثقة من أجل تقديم عرض احترافي، أما المتدربة سارة أبو العينين 25 عاما تقول: انضممت للورشة للاستفادة من خبرات المخرج، وخوض الإخراج المسرحي فيما بعد.

وفي ورشة الرسم للفنان شادي قطامش، وضع المتدربون لمساتهم ما قبل الأخيرة على الجدارية الخاصة بالمشروع الختامي باستخدام ألوان الجواش والباستيل.

وأشاد المخرج محمد صابر مدير الإدارة العامة لرعاية المواهب، بجهود المدربين، خلال جولته التفقدية، كما أبدى إعجابه بأداء المشاركين بالورشة خاصة خلال التدريبات الخاصة بالمشروع الختامي، مضيفا أن هناك ملامح لمواهب حقيقية يمكنها المشاركة بالأعمال الفنية مستقبلا.

ورش "مصر جميلة" تقدمها الإدارة العامة لرعاية المواهب، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

ويتضمن البرنامج جزءا نظريا وآخر تطبيقي بواقع 3 ساعات تدريبية لكل ورشة، وتعقد الورش التدريبية والمحاضرات داخل قاعات قصر ثقافة فارسكور، وفي عدد من الأماكن الخارجية، ومن المقرر أن يقام حفل الختام غدا الأحد على مسرح القصر في تمام الخامسة مساءً.

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