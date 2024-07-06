الثانوية العامة 2024.. محافظ الشرقية يطمئن وزير التعليم عن انتظام سير الامتحانات

تابع الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام سير امتحانات طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 في مادتي الكيمياء والجغرافيا، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم وعبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء الغرفة من ممثلي (مديرية الأمن - الصحة - الإسعاف).

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من محافظ الشرقية على انتظام سير الامتحانات ووصول أوراق الأسئلة إلى كافة اللجان الامتحانية والبالغ عددها 192 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة وتوزيعها على الطلاب في الموعد المقرر وكذلك توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين والمشاركين في العملية الامتحانية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم تتابع على مدار اليوم سير امتحانات الثانوية العامة بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أي شكوى وسرعة حلها والعمل على توفير سُبل الراحة للطلاب.

وبعث محافظ الشرقية رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لهم أثناء تأدية الامتحان.

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته لأبنائه طلاب وطالبات الثانوية العامة بالتفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات وإحراز المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.