تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة أحمد رفعت وآخر تصريحاته| فيديو

رحل عن عالمنا أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر وفريق مودرن سبورت، عن عمر يناهز 31 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، الذي دام لعدة شهور.

وكانت وفاته بسبب مضاعفات في القلب، بعدما سقط خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في أول أيام رمضان في مارس الماضي.

وفي الأيام الأخيرة من حياته، كان أحمد رفعت يتمنى العودة إلى الملاعب والمشاركة مع فريقه، إلا أن هذه الأمنية لم تتحقق.

وفي لحظاته الأخيرة، كان رفعت في منزله قبل أن يشعر بالتعب الشديد، وتم نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته في السادسة من صباح اليوم.

قبل وفاته بـ 11 يومًا، ظهر أحمد رفعت في لقاء تلفزيوني في برنامج "الكورة مع فايق"، حيث تحدث عن تفاصيل مرضه وحالته الصحية.

وخلال اللقاء، أعرب عن رغبته في استكمال مسيرته الكروية، وأشار إلى أنه مر بضغوط نفسية عنيفة لم يمر بها أي لاعب كرة قدم من قبل، وكانت هذه الضغوط سببًا رئيسيًا في الأزمة الصحية التي ألمت به.

في تصريحاته الأخيرة، قال أحمد رفعت: "كنت مخلص مع الأهلي السنة اللي فاتت، وأمور قانونية حالت دون إتمام الصفقة، والخطيب أسطورة وهو بمثابة أب بالنسبة لي".