وجّه الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، نصائح لحالات الإصابة بالسكتة الدماغية، مؤكدًا أن مصاب السكتة الدماغية مهم إسعافه في أول ساعتين.

وقال، خلال مداخلة له عبر القناة الأولى، إن هناك 200 ألف مصاب في السنة بالسكتة الدماغية، وهذا يعد عددا كبيرا نتيجة مرض الضغط والسكر والكوليسترول.

وأشار إلى أن من أهم النصائح هو التوجه سريعا إلى الطبيب والتشخيص الصحيح، فإذا شعر الشخص باضطراب في درجة الوعي أو حدوث مشكلات في النطق أو الحركة عليه التوجه إلى أقرب مستشفى مجهز يوجد به جهاز أشعة مقطعية، ويتم توجيه المريض لاستكمال العلاج.

وفي وقت سابق، ثمّن الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، الدعم المستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأجهزة الدولة، وفى مقدمتها وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما توجه بالشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني الشريكة لدعمها المتواصل لمستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش)، والتي بالفعل تستحق كل الدعم نظرًا للدور الكبير الذى تقوم به فى خدمة المريض المصرى، حيث تستقبل يوميًا ما بين ١٢ و١٥ ألف مريض بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية.

كما أكد أن افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة يمثل أملًا جديدًا لمرضى السكتة الدماغية، والتي يصاب بها مئات الآلاف من المرضى سنويًا، بالإضافة لمن يعانون من مضاعفاتها.