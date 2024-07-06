الثانوية العامة 2024.. تعليم شمال سيناء: الطلاب أدوا امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا دون مشكلات

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء، إن 4 آلاف و279 طالبا وطالبة في الشهادة الثانوية العامة بشمال سيناء، أدوا اليوم السبت، امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا ولم تتلق غرف العمليات المركزية بديوان عام المحافظة او بديوان المديرية اية شكاوي أو مشكلات .

وأضاف رضوان أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالعريش لمتابعة سير وانتظام الامتحانات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب خلال الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها، كما تمن تجهيز اللجان الامتحانية بكافة الوسائل لتهيئة المناخ اللازم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، بجانب تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية.

ويبلغ عدد طلبة الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان 4 آلاف و279 طالبا وطالبة منهم 464 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و3492 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و323 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، موزعون على 15 لجنة امتحانية بالمحافظة.