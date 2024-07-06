رحلة غامضة خاضها أحمد رفعت مع المرض.. الأطباء يؤكدون حيرتهم: جميع قياسات القلب كانت سليمة قبل الوفاة

أثارت وفاة اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت، حالة من الحزن العميق في الأوساط الرياضية، وبين جمهور الكرة المصرية من الشباب والكبار على حد سواء، حيث توفي عمر يناهز الـ 31 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في مارس الماضي.



وخلقت وفاة اللاعب أحمد رفعت حالة من الغضب العارم لوجود اتهامات ودلائل تشير إلى تعرضه لضغوطات نفسية فاقت قوة احتماله وتعرضه للظلم من قبل بعض الأشخاص، وعدم سعي المحيطين في حل الأزمة مما جعل الأمر يزداد سوءًا وتتدهور حالته الصحية حتى وصلت إلى الوفاة في ريعان شبابه، وتقدم لكم “البوابة نيوز” بالتواريخ تفاصيل بداية مرضه حتى تلك اللحظة

11 مارس 2024

تعرض اللاعب أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت، لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويجري عدة عمليات جراحية، وتسببت هذه الأزمة القلبية في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

25 مارس 2024

تم حجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

11 إبريل 2024

استمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

23 يونيو 2024

حل أحمد رفعت ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، قبل أسبوعين، في أول ظهور له بعد تعرضه للأزمة الصحية، وقال: "أي بني آدم لازم يبقى فاهم إنه في لحظة ممكن ميبقاش موجود، مش هيبتقى غير إنك بني آدم كويس، إزاي بتتعامل، إزاي بتؤدي الحياة المطلوب تعملها، ومتكونش شخص مؤذي، وارد في أي وقت أي حد ميبقاش موجود، حصلت وأنا في الملعب وأنا بجري، مش حادثة مش مشكلة، أكتر بتفضل هي السيرة، واللي انت بتعمله في حياتك".

6 يوليو 2024

توفي اللاعب أحمد رفعت، عن عمر يناهز 31 عامًا، نتيجة توقف مفاجئ وتام في عضلة القلب مع تعطل وانقطاع في النظام الكهربائي الذي يجعل القلب يعمل به.

خلل كهربائي خبيث.. أطباء قلب يكشفون سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

الضغط النفسي الشديد قد يؤدي إلى مشاكل صحية جسدية خطيرة، وقد يسهم في تفاقم حالات مرضية قائمة، لكنه نادرًا ما يكون سببًا مباشرًا في وفاة الإنسان، وعادةً ما يكون التأثير السلبي للضغط النفسي على الصحة مرتبطا بتأثيره على نظام المناعة والقلب والأوعية الدموية، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

بشكل عام، الإنسان لا يمكن أن يموت مباشرة بسبب الضغط النفسي إلا في حالات نادرة جدًا تشمل مثلًا حوادث الإجهاد الشديد المرتبط بظروف محددة مثل الحوادث أو الكوارث، ومع ذلك، فإن العناية بالصحة النفسية والتعامل الفعال مع الضغوطات النفسية يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الضغوطات.

وأثار هذا الموضوع الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بسبب وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت أحمد رفعت، وفقا لبيان رسمي لنادي مودرن على الحساب الرسمي "فيسبوك".

وعلق استشاري أمراض القلب جمال شعبان على وفاة اللاعب المفاجئة، من خلال رده على سؤال أحد المتابعين ن حول تشخيص الحالة الطبية لأحمد رفعت، قال: "حصل خلل كهربائي خبيث في القلب، نتيجة جلطة في الشريان التاجي، نجا منه أول مرة، ثم تم تركيب دعامة، وحدثت انتكاسة"، وأضاف: "غالبا جلطة جديدة أكبر واختلال كهربائي حاد أدى إلى توقف عضلة القلب، رحمة الله عليه".

وكشف الدكتور “أحمد أشرف عيسى” مدير مركز القلب الرياضي وأحد الأطباء المشرفين على حالة اللاعب أحمد رفعت سبب وفاة لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر.

وأضاف قائلا: "وفاة أحمد رفعت نتيجة توقف مفاجئ وتام في عضلة القلب مع تعطل وانقطاع في النظام الكهربائي الذي يجعل القلب يعمل به"، مؤكدًا أن اللاعب لم يكن يعاني من أي أعراض أو أزمات قبل الوفاة وكان يمارس حياته بشكل طبيعي".

وأوضح أن "رفعت كانت حالته في تحسن مستمر وكان موضوع تحت المتابعة المستمرة وجميع القياسات الطبية كانت جيدة وتظهر استجابة كاملة لديه في الاستشفاء والتعافي"،وأشار إلى أن اللعب خلال فترة مدتها 45 يوما على الأكثر كان سينتقل إلى مرحلة متقدمة من التأهيل".

وجاء في بيان مودرن سبورت: " ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

واختتم البيان: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان"، وقد تقرر إقامة مراسم الدفن والجنازة صلاة الجنازة في قرية أبشان بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، بعد صلاة ظهر اليوم.

«مررت بظروف وضغوط نفسية عنيفة».. ننشر نص تصريحات أحمد رفعت في لقائه الأخير

خلقت وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت، نادي مودرن سبورت، حالة من الحزن العميق المصاحب للغضب العارم لما تشهده الأوساط الرياضية من ظلم في بعض الأحيان خاصة مع تصريحات اللاعب الأخيرة، خلال لقائه بإحدى القنوات الفضائية، معربًا عن حزنه الشديد للظلم الواقع عليه من بعض الأشخاص، ما خلق لديه ضغوطات نفسية شديدة فاقت قوة تحمله ونُقل على إثرها للمستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة يوم 11 مارس الماضي، وقد تحسنت حالته لفترة صغيرة، ولكن قد حدث خلل كهربائي حاد وتوقف تام لعضلة القلب مسببًا وفاته في عمر الـ31 عامًا، وقد انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي وكل الأوساط الرياضية رأسًا على عقب خلال الساعات الأخيرة حزنًا ونعيًا للشاب المصري الذي مات بسبب الضغوط النفسية والإهمال، وقد تداول رواد السوشيال ميديا بكثافة تصريحاته الأخيرة منذ 12 يومًا، وتعرض لكم “البوابة نيوز” نص تصريحات اللاعب المصري التي عبرت عن خليط من المشاعر التي تجمع بين الحزن والإحساس بالظلم والتفاؤل في تحقيق أحلامه التي يسعى إليها.

نص تصريحات أحمد رفعت في لقائه التلفزيوني الأخير

«الوعكة الصحية التي عشتها كانت صعبة عليا وأسرتي وأشكر الجميع على مساندتي».

«أنا مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت، ومش فاكر إيه إللي حصل لي في مباراة الاتحاد، ومش فاكر أي حاجة تخص أحداث اللقاء، حاولت أفتكر أي حاجة عن الماتش واللي حصل لكن مقدرتش لحد دلوقتي».

«أعتاد منذ الصغر على اللعب في الصيام لا أتناول مكملات وليست سببا فيما حدث لي تعرضت لظروف قاسية قبل وعكتي الصحية وأتذكرها ربما تكون سبب ما حدث».

«مررت بظروف وضغوط نفسية عنيفة لم يمر بها أي لاعب كرة قدم من قبل، كانت عاملا رئيسيا وراء الأزمة الصحية التي ألمت بي».

«الظروف القاسية التي عانيت منها قبل وعكتي الصحية لها علاقة بكرة القدم، وفترة مرضي كانت صعبة للغاية ولا أتمنى أن يمر بها أي شخص».

«اتحكالي إني حاولت أقوم من على الأجهزة خلال فترة مرضي والأطباء تعاملوا مع ذلك ووالدتي كانت في حالة صعبة خلال فترة مرضي».

«أبحث عن أسباب ما حدث لي في وعكتي الصحية، وخضعت لعملية قسطرة بعد الاستفاقة من وعكتي الصحية وطبيب إيطالي أجرى لي عملية تركيب الدعامة».

«أستعين بجهاز منظم لضربات القلب بعد وعكتي الصحية، وهناك تحذيرات طبية لي في الفترة الحالية بعد خروجي من المستشفى وعودتي لمنزلي اتناول الأدوية 5-6 مرات على مدار اليوم».



«أشكر نادي فيوتشر ووليد دعبس فهو يتعامل كأب وليس رئيس نادي فقط، وعلاقتي ممتدة مع نادر شوقي منذ فترة طويلة».

«ما حدث معي ليس بسبب ضغوط الكرة فهي معتادة لكنه أمر صعب وهيثم عرابي ونادر شوقي يعرفان ما حدث تحديدا».

«كنت مخلص مع الأهلي السنة اللي فاتت.. وأمور قانونية حالت دون إتمام الصفقة، والخطيب أسطورة وهو بمثابة أب بالنسبة لي».

واختتم رفعت حديثة برسالة مؤثرة: «أرغب في استكمال مسيرتي الكروية لأن سني لسه صغير وأقدر أعمل ده، والدكتور قالي هرجع تلعب كرة تانية وتابعت ما حدث لأريكسن».