عمر كمال ناعيًا أحمد رفعت: «ربنا أرحم بيك من أي حاجة وحشة شوفتها»

السبت 06/يوليو/2024 - 01:25 م

تسببت وفاة اللاعب أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، عن عمر 31 عامًا، في صدمة داخل المجتمع المصري بصفة عامة والوسط الرياضي خاصة، بعد أشهر قليلة من إفاقته إثر سقوطه في أرضية الملعب نتيجة توقف عضلة القلب في شهر مارس 2024.

عمر كمال عبدالواحد ينعى أحمد رفعت

ونعى عمر كمال عبدالواحد، لاعب النادي الأهلي، أحمد رفعت قائلا: "يا وجع قلبي عليك يا أخويا وصاحبي وعشرة عمري، أنا مش مصدق ومش مستوعب بس مش هقول غير ماتغلاش على اللي خلقك هو أرحم بيك من أي حاجة وحشة شوفتها".

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: "الله يرحمك يا ابني وحبيبي وصاحبي وعشرتي الحلوة، الله يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة ويجعل مرضك وكل حاجة شوفتها شفيع ليك وفي ميزان حسناتك يا حبيبي.. نسألكم الدعاء".