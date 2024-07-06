عم اللاعب أحمد رفعت: كنا نأمل تحسن حالته لكنها إرادة الله

قال محمد السعدني، عم اللاعب أحمد رفعت السيد الصاوي السعدني، الشهير بأحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر، الذي رحل متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب في مارس الماضي، قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري مع فريقه، إن العائلة كانت تأمل أن يعود لطبيعته ويواصل نشاطه كاللعب لكن شاءت الأقدار أن يرحل وهو في ريعان شبابه عن عمر يناهز الـ31 عاما.

وأضاف عم الكابتن أحمد رفعت في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن أسرة اللاعب أحمد رفعت تعيش بقرية ابشان مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، ووالده توفي منذ 13 سنة، ووالدته ربة منزل كانت تقيم معنا في منزل والديه ولكن بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها انتقلت للعيش معه في القاهرة، كما أن شقيقه اضطر للنزول من الإمارات للوقوف مع شقيقه في محنته".

عم اللاعب أحمد رفعت: من صغره وهو ملتزم وخلوق ومحبوب من الجميع

وأواضح السعدني، أن أحمد رفعت، كان يحضر للقرية في المناسبات، وأنه من صغره وهو ملتزم وخلوق ومحبوب من الجميع وأن وفاته فاجعة لنا جميعا.

وقال المهندس هاني السعدني ابن عم الكابتن أحمد رفعت، إن الجميع فرح باستعادة رفعت لوعيه، وخروجه من المستشفى، ثم ظهوره في الفضائيات مع الكابتن إبراهيم فايق رغم حالة الإرهاق الذي بدا عليه، ولكن علمنا أنه أصيب بإغماء، حينما كان في منزله وأن شقيقه اتصل بالطبيب المعالج له، والذي طلب منه توصيله بجهاز قياس النبضات القلبية وأنه لم يستجب، فطلب منهم نقله للمستشفى، ولكن كانت هذه إرادة الله.