«الدول العربية»: ندعم إطلاق حوار سوداني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة

قال زيد الصبان، مدير إدارة السودان والقرن الإفريقي بجامعة الدول العربية، إن نيران الحرب تحيط بمستقبل ملايين السودان، "ندعم إطلاق حوار سوداني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة".

وأضاف خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، اليوم من العاصمة الإدارية، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق السلام على أرضية صلبة، مؤكدة أن الحوار السوداني الشامل سيكون العامل المؤثر في صنع السلام.

وطالب خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، اليوم من العاصمة الإدارية، كافة أطراف المجتمع الدولي، الوفاء بتعهداتها الدولية التي أعلنت عن التزامها بها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان والذي عقد في يونيو في جنيف، وخلال مؤتمر السودان الدولي الذي عقد في باريس في 2024 لسد الفجوة التمويلية القائمة التي تناهز نحو 75 من إجمالي الاحتياجات.